Kaptajn på iransk olietanker i Gibraltar er anholdt

Kaptajnen og overstyrmanden på et iransk tankskib, der har været tilbageholdt siden 4. juli, er blevet anholdt.

Anholdelserne sker, efter at myndighederne i Gibraltar har undersøgt skibet samt dokumenter og elektronisk udstyr, der var på det, oplyser politiet torsdag.

Skibet blev tilbageholdt under mistanke om, at det skulle fragte olie til Syrien. Det ville være i strid med EU's sanktioner.

Kaptajnen og overstyrmanden, der begge er indiske statsborgere, blev anholdt torsdag, men er endnu ikke blevet sigtet.

Det 330 meter lange tankskib kan rumme 2 millioner tønder olie, når det er lastet. Mandag oplyste styret i Gibraltar, at det bar en fuld last af råolie.

Iran har fordømt tilbageholdelsen af skibet og har kaldt det "ulovligt" og sagt, at skibet ikke havde kurs mod Syrien.

Tidligere torsdag meddelte Storbritannien, at bevæbnede iranske skibe forsøgte at "genere" et britisk tankskib i Golfen.

Iran har nægtet at have blandet sig i skibets sejlads torsdag, men har advaret briterne om, at de vil "fortryde" tilbageholdelsen af det iranske tankskib.

Politiet i Gibraltar siger, at undersøgelsen af skibet fortsat er i gang.

