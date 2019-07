Flest skibe bliver angrebet i Nigeria og Indonesien

Farvandene ud for Nigeria og Indonesien har budt på flest piratangreb indtil videre i 2019.

Den seneste rapport fra International Maritime Bureau viser, at der var sammenlagt 32 tilfælde af pirateri i de to lande fra januar til juni.

Nigeria topper listen med 21 angreb, mens der var 11 episoder i Indonesien. I alt har der været 78 piratangreb på skibe i 2019. Til sammenligning var der i hele 2018 107 tilfælde.

Foto: IMB

Statistikken dækker både over mislykkede og succesfulde forsøg af pirater på at overtage et skib. Tallet dækker bl.a. over 38 tilfælde af gidseltagninger, tre kapringer og et enkelt dødsfald.

Ser man på, hvor de angrebne skibe bliver drevet fra, så er det ikke overraskende de store søfartsnationer, som ligger i top.

Foto: IMB

Hele rapporten fra IMB kan læses her.

