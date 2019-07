Rederier reducerer kapaciteten: Men raterne falder alligevel

Selvom flere rederialliancer har annonceret kapacitetsreduktioner på den store containerrute mellem Asien og Europa, må rederierne konstaterer, at det ikke har været tilstrækkeligt til at få stoppet faldet i raterne. Ikke endnu i hvert fald.

Det overordnede fragtrateindeks Shanghai Containerised Freight Index (SCFI), som sammensættes af spotrater på fragt fra Shanghai til 15 destinationer i hele verden, viste i denne uge et fald på 2,3 pct.

Og specifikt for ruten til Nordeuropa, der spiller den største rolle for danske Maersk Line, viste ugens opgørelse et fald på 1,9 pct. til 688 dollar per teu (20-fods container, red).

Ifølge The Loadstar er raterne på Asien-Europa nu faldet 30 pct. siden starten af året, og de ligger omkring 20 pct. under niveauet for et år siden.

Faldet er sket trods rederiernes annoncering af hvad mediet kalder "radikale skridt", der vil fjerne mere end 130.000 teu af vestgående kapacitet over en fire ugers periode i højsæsonen for containerfragt.

The Loadstar skriver med henvisning til tal fra konsulentfirmaet Alphaliner, at Ocean Alliancen vil droppe fire farter i juli og tidligt i august, hvilket fjerner en kapacitet på 66.900 teu, hvilket matcher fire aflysninger hos THE Alliance, som svarer til en reduktion på 67.700 teu.

2M-alliancen, som Maersk Line er en del, af har endnu ikke annonceret annullerede ture, hvilket ifølge The Loadstar kan give deltagerne i den alliance lidt ekstra markedsandel i perioden på bekostning af de andre, der har reduceret kapaciteten.

Sådan vil Torben Carlsen komme i mål med DFDS' nye strategi

Flere arbejdsløse containerskibe er kommet i arbejde

Maritim fond klar med nye millioner til shippingprojekter