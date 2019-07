Ugens vigtigste historier på ShippingWatch

HMM dropper sit samarbejde med 2M

Det sydkoreanske containerrederi HMM meddelte i starten af ugen, at det forlader Maersk og MSC's alliance 2M for istedet at gå med konkurrenterne i THE Alliance. Det svækker 2M på Stillehavet, vurderer analytiker. Maersk ville da også gerne have beholdt samarbejdet med HMM.

Maersk bliver lillebror på Stillehavet efter partners exit

Maersk og MSC skal tilbagelevere skibe til HMM

Maersk ville gerne have beholdt HMM i sin alliance

HMM går med i THE Alliance

Foto: Stringer / Reuters / Ritzau Scanpix

Tankskib på vej mod Syrien stoppet

Et tankskib med kurs mod Syrien blev onsdag stoppet af myndighederne i Gibraltar i en aktion, hvor det britiske militær deltog. Skibet kom fra Iran og er mistænkt for at ville overtræde sanktionerne mod at levere olie til Syrien. Iran har reageret skarpt på tilbageholdelsen, mens USA er tilfredse.

Iran kræver tankskib frigivet øjeblikkeligt i Gibraltar

Tankskib med kurs mod Syrien stoppet i Gibraltar

Foto: Thomas Borberg / Polfoto

Maersk får konkurrenter med i digital sats

Maersks digitale handelsplatform Tradelens ser nu ud til at have nået en kritisk masse, efter at de to store konkurrenter Hapag-Lloyd og Ocean Network Express er kommet med ombord. Dermed er også 60 pct. af containermarkedet nu repræsenteret på platformen.

Hapag-Lloyd og ONE går med i Maersks digitale sats

Maersk-direktør: Tradelens har sikret sig kritisk masse

Rederiernes digitale sats kan holde udfordrere fra døren

Sådan vil Maersks datamester forvandle skibsfarten

Foto: Kollage / PR / Blue Water

