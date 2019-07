Kina advarer om risiko for skibsangreb i Malacca-strædet

Kinesiske skibe i Malacca-strædet tæt på Singapore bør udvise ekstra agtpågivenhed.

Det mener Kina, som netop har hævet sikkerhedsniveauet til det højest mulige for kinesiske skibe, som er på vej igennem Malacca-strædet. Strædet er verdens næststørste område, når det kommer til olielaster. Det skriver Bloomberg.

Nærmere bestemt er det landets transportministerium, der netop har hævet sikkerhedsniveauet til niveau tre. Ifølge Bloomberg er der ikke givet nogen årsag til det forhøjede beredskab, der er en tak højere, end hvad tilfældet var efter angrebet på to olietankskibe i Hormuz-strædet for nylig.

Lloyd's List skriver, at det seneste tiltag fra Kina hænger sammen med, at kinesisk flagede skibe i farvandet er mål for indonesiske bander. Mediet henviser til en intern email fra Cosco Shipping Energy Transportation, hvor der angiveligt står, at "visse indonesiske organisationer forbereder sig på at angribe kinesiske skibe, der passerer Malacca-strædet."

Malacca-strædet forbinder det indiske ocean og Stillehavet. Vandvejen passerer Malaysia, Singapore og Indonesien.

CMA CGM indfører krigstillæg efter angreb i Oman-bugten

Torm holder dagligt øje med situationen i Omanbugten