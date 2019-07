Thorco er næsten i mål med salg af dyre problemskibe

Thorco er tæt på at være i mål med sit salg af flere dyrt indkøbte skibe, som har været en klods om benet på Stadil-familiens rederiforretning i længere tid.

Beslutningen om at sælge skibene blev taget for cirka tre år siden, og nu er de så småt blevet afhændet til nye ejere.

"Vi har reduceret vores egen tonnage fra over 20 skibe til i dag at have lidt under en håndfuld tilbage. Det har været et par år med flere tunge beslutninger i forhold til at få ryddet op i de her aktiver, men nu er vi der næsten," siger CEO Thomas Mikkelsen til ShippingWatch.

Det har været et par år med flere tunge beslutninger i forhold til at få ryddet op i de her aktiver, men nu er vi der næsten Thomas Mikkelsen, CEO, Thorco

Salgene er en del af Thorcos nye strategi om at leje frem for at eje skibe. Som led i oprydningen blev de tabsgivende skibe udskilt i selskaberne Thorco Shipping og Sofia Shipping, mens den såkaldte asset light-strategi bliver forfulgt i driftsselskabet Thorco Projects.

Hvor meget det har kostet at slippe af med skibene, kan Thorco ikke umiddelbart oplyse.

"Men der er ikke nogen tvivl om, at det har været en dyr fornøjelse at have skibsreder stående på visitkortet," siger Thomas Mikkelsen, som påpeger, at oprydningen var nødvendig.

"Selv om det er mange penge, så er vi også sikre på, at vi har taget den rigtige beslutning ved at rydde op. Det betyder, at vi har fået fokus over på, hvor vi er gode, og hvor vi kan tjene nogen penge," siger han.

Smøger ærmerne op

Et fingerpeg om prisen for oprydningen har man løbende kunnet få i regnskaberne for Thorco Shipping og Sofia Shipping. I begge selskaber har der været store millionunderskud de sidste to år.

Det gælder også i 2018 for Thorco Shipping, som har tabt 13,7 mio. dollar — primært på grund af tab på skibssalg.

Omvendt er der plus for første gang i Sofia Shipping, som blev oprettet i 2016 for at overtage ejerskabet af flere skibe. Efter underskud på cirka 100 mio. dollar i de første to leveår, viser bundlinjen i 2018 et overskud på 11,6 mio. dollar.

Det uvante plus skyldes, at tabene efter skibssalgene trods alt er blevet mindre end forventet, fortæller Thomas Mikkelsen til ShippingWatch.

Nu må vi så smøge ærmerne op og hente det tabte ind igen Thomas Mikkelsen, CEO, Thorco

"Der har ikke været brug for ligeså store hensættelser, som vi havde forventet, da vi lagde strategien for år tilbage. Det har overrasket positivt, og det er den simple forklaring bag overskuddet i Sofia Shipping," siger han.

Thorco kan også glæde sig over, at det går godt i driftsselskabet Thorco Projects, som lavede et plus før skat på 3,7 mio. dollar. Det viser, at den nye strategi virker, mener Thomas Mikkelsen.

"Det har ikke været en god forretning at være asset heavy. Det har vi taget konsekvensen af, og det er dejligt at være tæt på mål med oprydningen. Nu må vi så smøge ærmerne op og hente det tabte ind igen," siger han.

Købte på toppen

Thorco og formand Thor Stadil har flere gange talt med ShippingWatch om den langstrakte proces med at sælge de tabsgivende skibe.

"Vi købte for dyrt gennem årene, hvor man troede, at skibsværdierne ville stige. Og der har vi blot måtte konstatere, at markedet er faldet, og at det fortsat er faldet. Derfor har vi solgt skibe fra," sagde han i et interview med ShippingWatch sidste år.

"Vi skulle selvfølgelig måske have solgt dem tidligere, men vi har hele tiden troet, at markedet ville stige. Men nu har vi solgt dem og konstateret de her store tab," lød fra stifteren.

Thor Stadil fortalte desuden, at man undervejs havde indgået gentleman-aftaler med sine kreditorer til skibene under Sofia Shipping for at få tid til den oprydning, som nu er tæt på at være overstået.

Thorco ser væsentligt mere positivt på projektmarkedet

Thorco og Lars Rolners samarbejde kom aldrig op at flyve

Thor Stadil om konkurrenternes opkøb: "Held og lykke"

Gentleman-aftaler holder hånden under Stadils ejerskab af skibe