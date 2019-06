Nyheder fra ShippingWatch koncentreret i ét nyhedsbrev frem til august

ShippingWatch holder ikke sommerferie, så uanset hvor man måtte være henne i verden i løbet af sommeren, kan man dagligt holde sig opdateret med de mest interessante nyheder om den maritime industri.

Vi koncentrerer bare dækningen på vores danske site: www.shippingwatch.dk

Fra mandag den 31. juni og fem uger frem udkommer de danske nyheder på ShippingWatch en enkelt gang om dagen, lige efter frokost, kl. 12:15.

Mandag den 5. august udkommer vi igen som normalt med to danske nyhedsbreve. Et om morgenen kl. 8:30 og et ved middagstid, kl. 12:30.

Det engelske nyhedsbrev udkommer som altid kl. 16:00.

Hav en rigtig god sommer.

Mange venlige hilsner

Tomas Kristiansen

Redaktør

ShippingWatch