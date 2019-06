Denne uges vigtigste historier på ShippingWatch

Carsten Mortensen i spidsen for ny investeringsfond

Med lanceringen af en maritim investeringsfond, der ventes at runde 100 mio. dollar i år, er et af dansk shippings mest prominente navne, Carsten Mortensen, tilbage i en stilling som topchef i industrien.

"Jeg kunne ikke lade boksehandskerne ligge på hylden," som han kort forklarer det til ShippingWatch, efter at fonden, Dee4 Capital Partners, blev lanceret denne uge.

Det sker i forbindelse med, at de første 41 mio. dollar er landet og den første investering er ved at være på plads, der drejer sig om tre japansk-byggede produkttankskibe.

En oversigt over de største investorer i fonden viser, at bl.a. den tidligere Maersk-topchef Nils Smedegaard Andersen har en ejerandel på mellem fem og ti pct.

Dan-Bunkering kunne ikke have gjort mere for at sikre sig i en række leverancer af flybrændstof til det russiske militær, som har ført til en politianmeldelse af bunkerselskabet for sanktionsbrud.

Det siger Keld R. Demant, topchef i selskabets ejer Bunker Holding.

Alle procedurer blev fulgt og med den viden, som man havde dengang, var der intet, som gav mistanke om, at jetbrændstoffet måske kunne ende i Syrien, hvor det kan være blevet brugt af russiske jagerfly under borgerkrigen.

"Dem, der har kigget ind i det, har rapporteret til mig, at der ikke var noget undervejs i handlen, som gav anledning til at stoppe op," siger Keld R. Demant til ShippingWatch.

Simon Kollerup bliver ny erhvervsminister

Det bliver Simon Kollerup, der om lidt indtager ministerkontoret i Erhvervsministeriet i Mette Frederiksens socialdemokratiske regering og dermed også bliver førstemand for det maritime erhverv.

Han er uddannet cand.scient.pol. fra Københavns Universitet i 2009-2011 og har været folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Nordjylland siden september 2011.

Simon Kollerup er født i Thisted i maj 1986 og er dermed den yngste på det nye ministerhold.

Rederier holder fortsat øje med Omanbugten

Produkttankrederiet Torm har i lyset af angrebet på to tankskibe i Omanbugten for to uger siden højnet sikkerhedsniveauet for sine skibe, der opererer i området.

Det fortæller topchef Jacob Meldgaard til ShippingWatch.

Han understreger i samme ombæring, at Torm indtil nu ikke har været direkte påvirket af situationen, og at rederiets nærmeste skib var mere end 400 sømil væk, da angrebene skete. Her blev skibene Kokuka Courageous og Front Altair udsat for angreb ud for Fujairah på deres færd igennem Hormuz-strædet.

