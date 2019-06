Her er ugens vigtigste overskrifter på ShippingWatch

To tankskibe angrebet i Omanbugten

To skibe er blevet udsat for angreb i Omanbugten. Det er endnu uvist, hvem der står bag angrebet, som førte til eksplosioner ombord på begge skibe, hvorefter det ene brød i brand.

Ifølge USA er det Iran, der er ansvarlig for angrebet, men det har Iran afvist.

Der er tale om skibene Front Altair og Kokuka Courageous. Der var over 20 besætningsmedlemmer ombord på hvert skib, som efterfølgende blev evakueret af omkringliggende skibe.

I sidste måned blev fire tankskibe desuden udsat for sabotage i det samme område. De to begivenheder tilsammen har fået flere parter til at advare mod at opholde sig i Omanbugten, før der er kommet mere klarhed om situationen.

Tidligere direktør i OW Bunker skal i fængsel

OW Bunkers tidligere direktør i Singapore, Lars Møller, skal i fængsel i fem år for sin rolle i den nordjyske oliekoncerns kollaps.

Det står klart, efter at Vestre Landsret fredag har afsagt dom i ankesagen.

Ifølge dommen har Lars Møller gjort sig skyldig i mandatsvig af særlig grov beskaffenhed for ca. 645 mio. kr. Derfor har han nu fået en dom på fem års ubetinget fængsel.

Dermed skærper landsretten sidste års afgørelse fra Byretten i Aalborg, hvor Lars Møller blev idømt 1,5 års fængsel, men blev frikendt for mandatsvig.

Esvagt er klar til at vokse - især på vind

Det har gjort ondt på hele offshore-sektoren siden olieprisens kollaps i 2014. Og selvom topchef i Esvagt Peter Lytzen ikke tror, at selskabet nogensinde kommer tilbage til de tider, så gør det ikke noget, fortæller han.

"De tider er slut, og det er heller ikke den model, som vi er gearet efter eller bygger vores forretning på. Vi kan klare os med betydeligt mindre," siger han i et interview med ShippingWatch.

For nyligt landede selskabet et overskud på 10 mio. kr. for 2018 efter et underskud året før. Det giver plads til at vokse, og hos Esvagt foretrækker man organisk vækst. En af de helt store ambitioner er vækst inden for offshore vind.

