Bankchef: Redere har svært ved at finansiere miljøskibe

Det er svært for rederne at lægge de investeringer, der skal til for at bygge et miljøvenligt skib.

Sådan lyder vurderingen fra Danske Banks shippingchef Øyvind Haraldsen i et interview med Finansavisen. Mens bankerne bidrager med mellem 60 og 70 pct. af det totale beløb, har rederierne svært ved at finde de resterende midler, mener shippingchefen ifølge det norske medie.

"Baseret på de tilbagemeldinger fra redere ser det ikke ud som om, at der er nogen reel efterspørgsel efter grønne skibe. Lasteejerne, også de statslige, vælger den billigste løsning," siger Øyvind Haraldsen til Finansavisen, hvor bankschefen mener, at både staten og kunder har en del af ansvaret for udrulningen af mere miljøvenlige skibe.

Også international lovgiving som de kommende svovlkrav er ifølge Haraldsen med til at skubbe mere på udviklingen. Dertil også nationale støtteordninger som i Norge, hvor han bl.a. fremhæver Innovasjon Norge og NOx-fondet.

Ngo: Et enkelt cruiserederi sviner mere end alle biler i Europa

Redere står foran omfattende svovlrengøring inden 2020