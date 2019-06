DFDS vil have tidligere logistikchef i bestyrelsen

DFDS' bestyrelse vil gerne have selskab af 55-årige Dirk Reich og har derfor indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, oplyses det i en meddelelse fredag.

"Jeg er meget glad for at kunne foreslå Dirk Reich til valg til DFDS' bestyrelse. Hans omfattende viden og erfaring med logistik og ledelse, samt hans globale perspektiv, vil tilføre værdi og støtte til DFDS' fremtidige vækst," siger Claus Hemmingsen, der er bestyrelsesformand for DFDS.

Dirk Reich, som er statsborger i både Schweiz og Tyskland, har ifølge DFDS samlet en dyb viden og erfaring fra ledende stillinger i globale logistikvirksomheder. Eksempelvis har han haft flere ledende stillinger hos logistikgiganten Kuehne & Nagel. Her var han bl.a. senior vice president for corporate development.

Den ekstraordinære generalforsamling, hvor Dirk Reich skal vælges som nyt bestyrelsesmedlem, finder sted den 1. juli.

