Verdensbanken sænker sin globale vækstprognose

Verdensbanken har sænket sin prognose for den globale vækst i 2019 til 2,6 pct. mod den seneste prognose i januar på 2,9 pct.

Handelskrigen får skylden for den ventede lavere økonomiske aktivitet, som i givet fald vil være den laveste globale vækst i tre år. Verdensbanken regner imidlertid med, at væksten i 2020 vil øges en smule til 2,7 pct.

Det skriver Bloomberg News.

"Der har været et styrtdyk i erhvervstilliden, en øget opbremsning i den globale handel og fodslæbende investeringer i nye markeder såvel som udviklede økonomier. Momentum er fortsat skrøbelig, udtaler David Malpass, bankens topchef.

Banken, som samtidig har sænket udsigterne for væksten i den globale handel med et helt procentpoint til 2,6 pct., advarer også mod, at risikoen er på nedsiden med optrapningen af handelskrigen, urolige finansmarkeder i de nye markeder og en svagere økonomisk udvikling især i Europa.

Verdensbanken holder dog fast i sine prognoser for handelskrigens to hovedkombetanter, Kina og USA. For USA venter banken en vækst i 2019 på 2,5 pct. faldende til henholdsvis 1,7 og 1,6 pct. de næste to år, efterhånden som effekten af skattelettelserne fra 2017 rinder ud.

For Kinas vedkommende ventes en vækst i år på 6,2 pct. og et plus på 6,1 pct. 2020, hvilket imidlertid er en mindre sænkning på 0,1 pct.point i forhold til den seneste prognose.

