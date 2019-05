Island vil stramme svovlregler

Island vil stramme reglerne for udledning af svovl i sine egne farvande.

Ifølge det islandske medie Iceland Review har Islands miljø- og naturressourceministerium foreslået at forbyde brugen af højsvovlolie (heavy fuel oil) ved at indføre en svovlgrænse på maksimalt 0,1 pct. i sine territoriale farvande. For nuværende er der tale om en grænse på 3,5 pct.

Bliver ændringen vedtaget, vil den træde i kraft fra næste år, skriver Iceland Review.

Reglerne vil dermed være skrappere end de globale svovlregler, det træder i kraft til næste år. Her vil det være forbudt at bruge brændstof, der har et svovlindhold på over 0,5 pct. Medmindre at man har en scrubber installeret ombord.

