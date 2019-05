Her er ugens vigtigste historier på ShippingWatch

Søren Skou: Vi har styrken til flere opkøb inden for logistik

Ugen blev sluttet af med kvartalsregnskab fra Maersk fredag, hvor topchef Søren Skou bl.a. lagde vægt på, at selskabet skal vokse mere uden for kerneforretningen "ocean".

I dag udgør indtjeningen i kerneforretnignen 75 pct., men i 2023 skal de to ben bidrage med lige meget til indtjeningen, og den udvikling kunne godt gå stærkere.

"Væksten i non-Ocean forretningen skal et stykke hen ad vejen ske inorganisk (ved opkøb, red.), og det har vi styrken til," lød det fra Søren Skou.

I første kvartal fik Maersk et overskud før skat på 2 mio. dollar. Der er dermed tale om en betydelig forbedring sammenlignet med samme tidspunkt sidste år. Her havde Maersk et underskud på 213 mio. dollar. Ifølge CEO Søren Skou har Maersk fået en "god start" på 2019. og Maersk fastholder desuden sin forventning til året om et driftsoverskud på 5 mia. dollar.

Også hos Hafnias topchef Mikael Skov er åben for at købe mere op, fortalte han i et interview med ShippingWatch.

Her lød det, at der er plads til mere konsolidering i produkttank, hvor flere aktører over de seneste år er gået sammen. Hafnia-topchefen er netop selv er i færd med at lande de sidste dele af fusionen mellem Hafnia Tankers og BW Tankers, der har skabt en ny storspiller i sektoren.

"Jeg mener stadig, at der er plads til konsolidering i branchen, og at der stadig kan gøres nogle ting hen ad vejen," sagde Mikael Skov og tilføjede:

"Det er ikke utænkeligt, at vi også vil deltage yderligere."

Selskabets første regnskab bød på et overskud efter skat på 27,9 mio. dollar, mens driftsresultatet lyder på 74,1 mio. dollar. Der er ingen sammenlignelige tal, da selskabet først er skabt for nylig.

Presset offshore-marked gør ondt på leverandører

Det danske helikopterselskab Bel Air har landet et millionunderskud for andet år i træk efter tabet af vigtige kontrakter i Nordsøen. Resultatet kaldes "utilfredsstillende" i regnskabet, der viser underskud på 14,9 mio. kr. i 2018, mens der året inden blev tabt 15 mio. kr.

Bel Air Aviations hovedaktivitet er helikopterflyvninger til platforme, rigge, skibe og vindmøller.

Også hos olieselskabet Hess, der driver det danske felt Syd Arne i Nordsøen, har det seneste år budt på tab. Hess Danmark har tabt 45,8 mio. dollar på driften af det danske felt i 2018, viser årsregnskabet. Det er dog et mindre tab end i de foregående år.

Det svære marked for offshore skibe til olieindustrien presser også offshorerederie Dof på finanserne. Selskabet er tæt på at bryde betingelserne for sine lån, og ledelsen vil derfor starte forhandlinger med sine kreditorer for at finde en løsning på problemerne.

