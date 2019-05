DFDS udsteder obligationer for trecifret millionbeløb

DFDS har i dag udstedt ikke-efterstillede, usikrede obligationer for 400 mio. norske kroner.

Det annoncerer det danske rederi i en fondbørsmeddelelse.

Formålet med udstedelsen af obligationerne er ifølge meddelelsen "dels refinansiering af eksisterende obligationer og forlængelse af gældende løbetid samt generelle formål".

Obligationerne blev placeret af Nordea Bank APB og Skandinaviska Enskilda Banken AB og har udløb i 2024.

Der vil blive ansøgt om at gøre obligationerne tilgængelige for handel på Oslo Børs inden for 3 måneder, fremgår det af meddelelsen.

DFDS tjener 35 mio. kr. på salg af fragtfærge

Jacob Meldgaard bliver ny formand for Danske Rederier