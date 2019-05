Otte ud af ti rederi-direktører ser lyst på fremtiden

Otte ud af ti topchefer i shippingindustrien venter både stigende omsætning og højere fragtrater i det kommende år, fremgår det af en ny rundspørge fra Danske Rederier.

Det er på trods af den øgede globale usikkerhed og frygt for nedgang i containerindustrien, skriver Dagbladet Børsen.

"Jeg er en af dem, der hælder i den retning, for vi ser ret positivt på fremtiden for produkttankindustrien. Vi forventer, at efterspørgslen på olie stiger i de kommende år," siger Christian M. Ingerslev, der er administrerende direktør i Maersk Tankers, til Børsen.

I Norden ses der også lyst på shippingindustriens fremtid. Forventningerne til fremtiden løftes især af nye regulativer fra FN's maritime organisation (IMO), der fra årsskiftet sænker den tilladte grænse af svovlindhold i brændstof fra 3,5 pct. til 0,5 pct.

Det er positivt for Norden, forklarer topchef Jan Rindbo, der tror på et øget aktivitetsniveau, da den nye grænse kræver, at der skal transporteres en ny type brændstof rundt i verden.

Topchefernes forventninger til fremtiden går imod den generelle holding på tværs af industrierne, der blandt andet tynges af brexit og handelskrigen mellem USA og Kina.

Senest har analysehuset Alphaliner sænket sit skøn for væksten i containershippingindustrien fra 3,6 pct. til 2,5 pct. i 2019, mens OECD venter, at den globale vækst i år og i 2020 vil voksne mindre end 3,6 pct. som i 2018.

