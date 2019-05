Ugens vigtigste historier på ShippingWatch

Clipper i massefyring

2019 startede med et pludseligt dyk i tørlastmarked, og det begynder nu at kunne ses hos flere rederier. Clipper oplyste mandag, at det nedlægger 40 stillinger i tørlastrederiet Clipper Bulk, bl.a. på grund den dårlig begyndelse på året. Norden fremlagde desuden et regnskab, hvor der var underskud i operatørforretningen.

Begyndelsen af 2019 afgjorde Clipper Bulks fremtid

Clipper massefyrer i omfattende restrukturering

Norden-chef efter kollaps i tørlast: "Vi er langt bedre forberedt"

Eagle Bulk trodser krisen i tørlast

Foto: DFDS

Ny topchef tager over i DFDS

1. maj tog den tidligere finansdirektør Torben Carlsen over som topchef i DFDS, efter at Niels Smedegaard er stoppet på posten. Han lagde ud med et regnskab, der bød på et løft i omsætningen. Niels Smedegaard blev tirsdag desuden formelt valgt som formand i flyselskabet Norwegian, hvor han efter eget udsagn vil bruge flere af de samme værktøjer, som gav ham succes i DFDS.

Torben Carlsen tager fat på omfattende udskiftning af DFDS-ledelsen

DFDS løfter omsætningen i første kvartal

Niels Smedegaard vil gentage DFDS-opskriften hos Norwegian

Foto: Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen

Hvad forventer shipping af en ny regering?

Mandag udskrev statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) valg, hvilket betyder, at danskerne skal stemme 5. juni. To af de vigtigste organisationer i den maritime branche, Danske Rederier og Danske Maritime, er klar med deres ønsker til en ny regering.

Her er Danske Rederiers ønsker til en ny regering

Danske Maritime har især et ønske til en ny regering

Løkke udskriver folketingsvalg – danskerne skal stemme 5. juni

Topmøde i IMO rykker nærmere

Mandag starter det næste møde i IMO's miljøkomite, MEPC, og allerede nu tegner svovlkrav, scrubbere og en fartgrænse for skibe til at blive de vigtigste emner, når landene mødes i London.

Scrubber-nedbrud på agendaen ved topmøde i IMO

Nyt studie fremhæver besparelser ved fartgrænse for skibe

Fartbegrænsning kan booste den globale flåde med 235 pct

