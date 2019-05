Kina vil svare igen på højere told fra USA

Kina har ikke tænkt sig i stilhed at finde sig i forhøjede toldsatser på kinesiske varer fra USA's side, men vil foretage "nødvendige" modsvar.

Det oplyser det kinesiske handelsministerium onsdag i en meddelelse, ifølge Bloomberg News.

Ministeriet understreger, at øgede handelsgnidninger ikke er i det kinesiske folks eller verdens interesse, og Kina ser en mulig eskalering som "dybt beklagelig".

I weekenden truede USA's præsident, Donald Trump, med fredag i denne uge at indføre udskudte toldforhøjelser fra 10 til 25 pct. på varer fra Kina for 200 mia. dollar, fordi handelsforhandlingerne går for langsomt.

"I ti måneder har Kina betalt told til USA på 25 pct. for højteknologi og 10 pct. på andre varer for 200 mia. dollar. De 10 pct. stiger til 25 pct. på fredag. Andre varer for 325 mia. dollar, der bliver sendt til os fra Kina, er der fortsat ikke told på, men det vil der komme snart, og det vil være på 25 pct.," skrev Trump søndag.

Meldingen fra Trump blev mandag bakket op af USA's to topforhandlere, handelsrepræsentant Robert Lighthizer og finansminister Steven Mnuchin, som fortalte, at Kina i USA's optik havde trukket sig fra løfter, der var blevet afgivet tidligere i processen.

Trods meldingerne har Kina valgt at fortsætte forhandlingerne med USA i denne uge, hvor landets topforhandler vicepremierminister Liu He kommer til Washington. Det bekræftede Donald Trump også tidligere onsdag.

"Kina har netop informeret, at de (vicepremierministeren) nu kommer til USA for at indgå en aftale," skrev præsidenten blandt andet på Twitter.

