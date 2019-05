Scandlines klager over tysk godkendelse af Femern-tunnelen

Scandlines klager nu over Tysklands godkendelse til byggeriet af forbindelsen over Femern Bælt. Det oplyser rederiet i en pressemeddelelse.

Tilbage i februar modtog selskabet bag Femern-forbindelsen, Femern A/S, den længe ventede godkendelse fra de tyske myndigheder. Men ifølge Scandlines er der flere mangler i ansøgningsmaterialet fra Femern, som ifølge rederiet direkte negativ indvirkning på Scandlines' færgedrift og forretning, fordi Scandlines sejler på ruten, som Femern-forbindelsen vil dække.

Scandlines har derfor i dag indleveret en klage til den tyske forbundsforvaltningsdomstol i Leipzig, oplyser selskabet.

"Vi har brugt den seneste tid på grundigt at læse den godkendelse igennem, som de tyske myndigheder udstedte den 31. januar 2019, og er nået frem til, at dette retslige skridt er uundgåeligt," siger Søren Poulsgaard Jensen, CEO i Scandlines, i meddelelsen, hvor han tilføjer, at Scandlines vil fortsætte med at sejle på ruten, selvom en tunnel måtte åbne.

Tager ikke hensyn til Scandlines

Kritikken fra Scandlines går på, at godkendelsen af tunnelen ikke tager hensyn til, at Scandlines fortsat vil sejle på ruten.

Bl.a. kritiserer rederiet, at der ikke er planer om at sikre ordentlige adgangsveje til havnen i Puttgarden, så tilkørslen til færgen ikke nedgraderes i forhold til adgangen til tunnelen.

Scandlines og Stena Line stævnede i slutningen af februar Finansministeriet for at få stoppet lån og statsgarantier til Femern A/S. Rederierne vil samtidig have finansministeren til at kræve tidligere ydede lån tilbage.

Stævningen kom efter en afgørelse i EU-regi, der trak en tidligere godkendelse af statsstøtten til Femern-forbindelsen tilbage. Sagen kører igen i EU-regi.

