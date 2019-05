Niels Smedegaard vil gentage DFDS-opskriften hos Norwegian

Den tidligere topchef i DFDS Niels Smedegaard vil tage sine erfaringer fra det danske rederi med over i sit nye job som formand for det norske flyselskab Norwegian.

Det siger han til Dagens Næringsliv, efter at han blev valgt som bestyrelsesformand for selskabet på en generalforsamling tirsdag.

"Min karriere i USA, Schweiz og Danmark har givet mig en værktøjskasse, som jeg brugte med succes i DFDS," siger Niels Smedegaard til det norske erhvervsmedie.

Udnævnelsen af Niels Smedegaard kommer på samme tid som positive nyheder fra Norwegian. Efter et år med store fald i aktien, steg kursen tirsdag, da flyselskabet kunne berette om fremgang i indtjeningen drevet frem af påsketrafikken.

Niels Smedegaard fortæller til Dagens Næringsliv, at han nu vil bruge de næste to uger på at hilse på folk i organisationen. Onsdag skal han desuden mødes med ejeren Bjørn Kjos for at diskutere flere af selskabets udfordringer.

Smedegaard var topchef i DFDS fra 1. januar 2007 og frem til udgangen af april 2019. I den periode steg færgerederiets aktie voldsomt, hvilket har forgyldt både storaktionæren Lauritzen Fonden og Smedegaard selv.

Før han kom til DFDS, var han bl.a. executive vice president og CFO for Gate Gourmet Group i Schweiz og CEO for E-Matrixgate i USA.

DFDS kommer med regnskab imorgen, torsdag.

