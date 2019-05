Løkke udskriver folketingsvalg – danskerne skal stemme 5. juni

Fra Folketingets talerstol har statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) netop udskrevet valg til Folketinget.

Valget skal afholdes grundlovsdag onsdag 5. juni.

Lars Løkke Rasmussen fremhævede, hvordan hans regering har lavet aftaler med alle partier i Folketinget inden for alt fra velfærd, sundhed og den grønne omstilling.

"Alt det er vi enige om. Men en grøn indsats, en god velfærd, et Danmark hvor alle er med og investeringer i sundhed, det kræver jo alt sammen en solid økonomi. Det er ikke nok at lægge en ønskeliste frem. Økonomien skal være i balance. Det er nemmere at blive enige om ønskerne end at betale for dem," siger Lars Løkke Rasmussen.

Nu bliver der plads til at diskutere Europapolitik både hver for sig og sammen, lyder det fra statsminister Lars Løkke Rasmussen.

Det bliver en relativt lang valgkamp, og det er en fordel, sagde statsministeren.

"En lang folketingsvalgkamp giver os god tid til at debattere partierne imellem, statsministerkandidaterne imellem, så danskerne får et klart billede af, hvem der er bedst til at lede Danmark," lød det fra Lars Løkke Rasmussen.

Denne artikel er leveret af MedWatchs søstermedie PolicyWatch.

