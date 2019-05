Italien støtter miljøzone i Middelhavet

Italien støtter oprettelsen af en miljøzone i Middelhavet. Det erklærede landets miljøminister, Sergio Costa, ved G7-topmødet i Metz i Frankrig forleden, skriver flere medier.

På G7-topmødet blev Italien og Frankrig enige om at arbejde på en fælles erklæring om en kombineret SECA- og NECA-zone i hele Middelhavet, som skal begrænse svovl- og CO2-udledningen.

Tidligere har byrådet i den spanske storby Barcelona tilsluttet sig ønsket om en miljøzone i Middelhavet. Efterfølgende valgte Spanien også at stille sig bag forslaget.

Der findes i dag ECA-zoner i Nordsøen, Østersøen og Nordamerika. De blev oprettet 1. januar 2015, og har begrænset svovlindholdet i luften markant.

Som ShippingWatch senest har beskrevet, estimerer flere nordiske universiteter og myndigheder i et forskningsprojekt, at SECA-zonen i Østersøen har forhindret et sted mellem 500 og 1.000 for tidlige dødsfald (dvs. dødsfald før den gennemsnitlige levealder) i regionen.

