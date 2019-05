Ugens vigtigste overskrifter på ShippingWatch

Forsvaret vil have svar fra Dan-Bunkering i Syrien-sag

DR har i denne uge oprullet sagen om Dan-Bunkering og dets leverancer af flybrændstof til det russiske militær på et tidspunkt, hvor Rusland bombede til støtte for præsident Bashar al-Assad. Leverancerne fandt sted i 2016 og 2017 og skete ifølge dokumenter til to russiske tankskibe i Middelhavet, som siden sejlede brændstoffet til en Assad-kontrolleret havn i Syrien.

EU forbød i 2014 at "sælge, levere eller overføre jetbrændstof" til brug i Syrien for at nedtrappe konflikten og forhindre præsident Bashar al-Assads angreb på civilbefolkningen

Tirsdag afviste Dan-Bunkering at have brudt nogen sanktioner eller solgt brændstof til sanktionerede virksomheder. Selskabet understregede desuden, at det ikke blev oplyst om, at brændstoffet skulle sejles til Syrien.

Sagen har fået det danske forsvar til at ville have svar fra Dan-Bunkering i sagen, lød det fra Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) til ShippingWatch. Det skyldes, at selskabet Unioil, der deler ejer med Dan-Bunkering, er den største leverandør af netop flybrændstof til det danske militær.

Panalpina får DSV til at droppe forventninger

DSV-topchef Jens Bjørn Andersen. Foto: Ritzau Scanpix/Jacob Grønholt-Pedersen

Opkøbet af Panalpina får DSV til at "tilbagekalde" forventningerne til 2019, efter at den danske logistikvirksomhed kom ud af første kvartal med et driftsoverskud på knap 1,5 mia. kr.

Efterfølgende lød det fra CEO Jens Bjørn Andersen til ShippingWatch, at en mulig nedtur i verdensøkonomien ikke er nok til at sænke selskabets vækst vækstrater i fremtiden.

"Vi vil blive ved med at kunne tage markedsandele og vokse," sagde han.

DIS får en udløbsdato

foto: Colourbox

Et notat fra skatteminister Karsten Lauritzen (V) åbner for flere ændringer af DIS-ordningen. Bl.a. bliver der sat en tidsbegrænsning på DIS-ordningen, så den skal genanmeldes til EU-Kommissionen om ti år ved udgangen af 2028.

Det er et punkt, der vækker bekymring hos Lederne Søfart, lød reaktionen til ShippingWatch.

Shippingnationer modstandere af fartgrænse

Foto: Bloomberg

