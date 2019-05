Maersk skyder penge i digital speditør

Maersk er blandt investorerne, der til sammen har skudt 30 mio. dollars i den tyske opstartsvirksomhed Freighthub, som er en digital speditør. Det skriver Techcrunch.

Investeringen fra Maersk sker via forretningsenheden Maersk Growth, der dels skal investere i startup-virksomheder og dels skal bidrage til udviklingen af interne ideer i gruppen.

Venturefonden Rider Global har ført an i investeringsrunden, hvor de eksisterende investorer i Freighthub ifølge Techcrunch også har bidraget.

Freighthub betragter sig selv som en digital speditør, som vil tage kampen op med de eksisterende aktører, der ifølge Freighthub ofte stadig baserer forretningen på ældre it-systemer og manuelle processer. Selskabet tilbyder sø-, luft- og jernbanetransport.

Ifølge Freighthub har selskabet mere end 1.500 kunder, herunder flere prominente såsom Home24, Miele og Viessmann.

Selskabet har for nylig suppleret sine kontorer i Berlin og Hamborg med et kontor i Hong Kong. Dertil kommer et opkøb af en speditør med speciale i asiatisk import.

