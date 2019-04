Færgerederi sagsøger britisk regering i strid om brexit-kontrakter

Færgerederiet P&O Ferries sagsøger den britiske regering i sagen om landets brexit-kontrakter med en række færgerederier, bl.a. danske DFDS. Det skriver The Guardian.

P&O Ferries, som er en konkurrent til danske DFDS på Den Engelske Kanal, har lagt sag an mod Storbritannien, fordi landets transportministerium har indgået et forlig på 33 mio. pund med rederiet Eurotunnel.

Eurotunnel er – i lighed med P&O Ferries – ikke et af de rederier, som er blevet tildelt de såkaldte breixit-kontrakter til i alt 89 mio. pund, som blev indgået for at undgå, at Storbritannien stod i en situation, hvor man ikke havde kapacitet nok efter brexit. Det medførte kritik fra Eurotunnel, som endte med at lægge sag an mod Storbritanniens transportminister, Chris Grayling, for at have brudt de offentlige indkøbsregler.

Kort tid før at sagen skulle i retten, indgik den britiske regering og Eurotunnel et forlig på 33 mio. pund.

Men ifølge P&O Ferries, som ejes af DP World, vil forliget give Eurotunnel en konkurrencefordel og kræver også kompensation af den britiske regering.

"Vi mener ikke, at betalingen på 33 mio. pund af offentlige penge til Eurotunnel for at forlige dets jurdiske udfordring vedrørende disse planer er fair eller rimelige. Den (forliget, red.) er eksplicit designet til at blive investeret i Eurotunnels infrastruktur, og vil give vores forretning en konkurrencemæssig ufordel, hvis ikke den bestrides," udtaler P&O Ferries i en meddelelse ifølge The Guardian.

Den britiske regering ønsker ifølge The Guardian ikke at kommentere på P&O Ferries' udmelding. En talsmand for regeringen udtaler dog, at regeringen er "sikre på, at vi handlede passende i indgåelsen af en aftale med Eurotunnel".

Kontrakterne med det britiske transportministerium er tilfaldet danske DFDS og Brittany Ferries. Oprindeligt havde også Seaborne Freight tegnet en kontrakt, men den er siden blevet opløst, efter kritik af rederiet, der hverken ejede skibe eller havde erfaring med færgedrift.

Kontrakterne blev egentlig indgået for at sikre, at der var nok kapacitet på ruterne til og fra Storbritannien, hvis brexit endte uden en handelsaftale efter skæringsdatoen 29. marts.

Men som ShippingWatch senest har fortalt, er DFDS i fuld gang med at sejle på de ekstra afgange, der er aftalt i kontrakter mellem rederiet og Storbritannien, selvom brexit er blevet udskudt 31. oktober. Det samme gælder Britanny Ferries.

