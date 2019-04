Smedegaard får millionbonus for at starte i Norwegian

Niels Smedegaard kan se frem til en startbonus og en årlig millionløn, når han sætter sig i formandsstolen for flyselskabet Norwegian.

Erhvervsmediet DN.no skriver, at den danske erhvervsmand, som er topchef for DFDS frem til udgangen af april, vil få en startbonus på 1,5 mio. norske kr. Det svarer til cirka 1,2 mio. danske kr.

Dertil kommer et årligt honorar på én mio. norske kr., som er fordelt ligeligt mellem en kontant grundløn og aktier.

Årslønnen er en fordobling i forhold til det honorar, som den tidligere formand Bjørn Kise fik. Bjørn Kise gik af i marts 2019.

Niels Smedegaard skal nu vælges på en generalforsamling 7. maj.

Foruden at være mangeårig topchef i DFDS, sidder Niels Smedegaard også i bestyrelsen for Falck. Han har desuden tidligere været formand den europæiske rederiforening, ECSA.

I Norwegian skal have være med til at vende udviklingen for flyselskabet, hvis aktiekurs er mere end halveret siden årsskiftet.

