Batterifærger har halveret udslip på Øresund

Færgerederiet Forsea, tidligere HH Ferries, har fået en stor miljøgevinst ved at bruge batterier på sine Øresunds-færger.

I første kvartal har rederiet sejlet med to batteridrevne passagerfærger på ruten mellem Helsingør i Danmark og Helsingborg i Sverige.

Det har medført en halvering af udledningen af drivhusgasser og farlige partikler fra de to færger, Aurora og Tycho Brahe, når man sammenligner med første kvartal af 2018.

Ifølge topchef Johan Röstin har introduktionen af de batteridrevne færger, som kom på vandet i november 2018, været en succes.

"Kunderne har taget godt imod vores initiativer. Vi tilbyder nu ikke blot den mest stabile, men også den klart mest miljøvenlige rejse over Øresund – for både private og erhvervskunder. Det tæller for alle at vide, at man med ForSea kan rejse støj- og røgfrit, og at vi samtidig har sparet atmosfæren for 4.500 ton CO2 i forhold til samme periode sidste år," udtaler han i en meddelelse.

På sigt har Forsea en ambition om at gå i nul på sin nettoudledning af CO2. I marts fortalte Johan Röstin til ShippingWatch, at man forventer at nedbringe sin udledning med 65 pct. i 2019.

