Niels Smedegaard indstillet til formandsposten i Norwegian

Den snart tidligere topchef i DFDS, Niels Smedegaard, er på vej til at sætte sig for bordenden i en anden del af transportbranchen.

Flere medier skriver mandag, at han er blevet indstillet som bestyrelsesformand i flyselskabet Norwegian.

Niels Smedegaard er koncernchef i færgerederiet DFDS frem til udgangen af april og har tidligere haft ledende roller i selskaber som Gate Gourmet Group, Swissair og SAS.

I marts meddelte nuværende bestyrelsesformand, Bjørn H. Kise, at han ville træde tilbage i starten af maj. Han har siden 2010 siddet i spidsen for luftfartsselskabets bestyrelse, hvor han igennem mange år har haft et tæt parløb med Bjørn Kjos, der er administrerende direktør i Norwegian.

Valgkomitéen indstiller ligeledes Ingrid Elvira Leisner som nyt bestyrelsesmedlem. Der er valg til bestyrelsen på selskabets generalforsamling den 7. maj.

Fra årsskiftet har Norwegian-aktien tabt 59,6 pct.

