Storaktionær vil se kursstigninger hos Maersk

Der er rum for kursstigninger hos Danske Bank og A.P. Møller - Mærsk. Sådan lyder det fra Robert Uggla, adm. direktør for A.P. Møller Holding, der er storaktionær i de to selskaber, skriver Berlingske Business.

Meldingen kommer i forbindelse med, at A.P. Møller Holding har præsenteret årsregnskab for for 2018. A.P. Møller - Mærsk handles på børsen til en værdi svarende til 0,9 gange den bogførte værdi, og for Danske Bank er tallet 0,6, skriver Berlingske Business.

"Discounten i begge selskabers aktiekurser er en funktion af aktionærernes utilfredshed med begge selskabers udvikling. Fra vores synspunkt repræsenterer det også en stor mulighed for direktionerne og bestyrelserne til at skabe langsigtet værdi for aktionærerne. Det ser vi som presserende," skriver Robert Uggla ifølge Berlingske Business i et åbent brev.

A.P. Møller Holding ejer omkring 40 pct. af A.P. Møller - Mærsk og omkring 20 pct. af Danske Bank.