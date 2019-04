Her er ugens vigtigste artikler på ShippingWatch

Wedellsborgs rolle har ændret sig i shipping

Baron Johan Wedell-Wedellsborg har over de senere år lagt strategien om for sit shippingimperium, som han har stået i spidsen for i 18 år. Det er blevet til adskillige store frasalg undervejs, og han afviser ikke, at det kan blive til flere.

En afsked med shipping er dog ikke på tale for baronen, understregede han i et interview med ShippingWatch.

Flere rederier oplever store problemer og uoverenstemmelser, når de tanker brændstof til deres skibe i Rotterdam. Havnen overvejer masseflowmetre som et af flere tiltag, fortalte en talsperson fra havnen til ShippingWatch.

Champagneflasker, CO2-skat, talenter

Singapore Maritime Week gav flere forskellige diskussioner om rederes trang til at bestille skibe og behovet for at indføre CO2-skat. Samtidig viste et studie, at især Danmark og Singapore er forrest i at tiltrække maritim talentmasse.

Undersøgelse: Hver femte leder ønsker at forlade shipping

Ekstremt vejr rammer shipping

DFDS sejler på brexit-kontrakt for briterne trods udskydelse

Royal Arctic Line udpeger ny underdirektør

DSV-opkøbet Panalpina udpeger ny formand

Monjasa om bunkerkaos: Det var en fordel

DNV GL har afskediget hver fjerde ansatte siden 2013

Lars Rolner får nye medejere i United Heavy Lift