Drone skal fælde svovlsyndere i Danmark

Over de kommende måneder kommer Danmark til at teste, hvorvidt droner kan bruges til at finde frem til mulige svovlsyndere i danske farvande.

Danmark har til formålet lånt en drone af EU's sikkerhedsagentur for søfart, EMSA. Planen er, at dronen i tre måneder skal patruljere over Storebælt, hvor den skal skal måle forbipasserende skibes udledning af svovl.

Det meddeler Erhvervsministeriet.

"Snifferdronen er et godt eksempel på, hvordan ny teknologi kan hjælpe myndighederne. Det virker som en god og effektiv måde at bekæmpe luftforurening," udtaler erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) i meddelelsen.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Kilde: Erhvervsministeriet

Målingen foregår konkret ved, at dronen vil flyve ind i røggassen fra et skibs udstødning. Herfra vil den ved hjælp af en såkaldt snifferboks kunne finde frem til, hvor store mængder svovl, der er i brændstoffet, oplyser Erhvervsministeriet.

De informationer, den flyvende måleenhed finder frem til, vil samtidig blive tilgængelige for myndighederne, der derfra kan følge op på overtrædelser.

Hidtil kontrolleres skibe i dansk farvand i dag fra helikoptere, der måler svovlindholdet fra røgen. Dertil er der monteret en svovlmåler på Storebæltsbroen, mens at Søfartsstyrelsen også udfører olieprøver fra skibe i danske havne.

De skibe, der vil overtræde reglerne for svovlindhold, kan se frem til en bde på mellem 30.000 kr. og 300.000 kr., meddeler Erhvervsministeriet. Miljøstyrelsen har anmeldt 31 skibe til politiet for overtrædelser, siden de skærpede svovlregler trådte i kraft.

Mens dronen er udlånt af EMSA, så er selve teknologien udviklet i Danmark, lyder det i meddelelsen.

Den danske regering har afsat i alt 12 mio. kr. til overvågning af svovl i perioden 2019 til 2022.

Sydafrika godkender alle typer scrubbere

Svovlsyndere risikerer op til to års fængsel i Singapore