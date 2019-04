Lloyd's vil udvikle autonomt navigationssystem til oceangående skibe

Lloyds Register har sat sig for at udvikle verdens første autonome navigationssystem til oceangående handelsskibe.

Det skal ske i et samarbejde med teknologiselskabet ST Engineering Electronics og det japanske handelshus Mitsui, meddeler Lloyds Register i en pressemeddelelse.

Det tre parter har underskrevet en hensigtserklæring, som efter planen skal munde ud i udvikligen af et navigationssystem til oceangående handelsskibe.

"Dette projekt, verdens første inden for anvendelse af autonom navigationsteknologi til et oceangående skib til kommerciel brug, skubber til grænserne for autonom teknologi og rykker industrien mod anvendelse af autonome navigationssystemer på skibe, som vil forbedre performance og sikkerhed, som er helt afgørende," udtaler Andy McKeran, LR Commercial Director Marine & Offshore.

En af nøglerne til autonome skibe og teknologierne, der knytter sig til, er robuste cases, for at øge sikkerheden, effektiviteten og minimere de operationelle omkostninger, udtaler Andy McKeran.

Lloyds Register startede som et klassifikationsselskab for den maritime sektor, men udbyder og udvikler i dag også teknologi til infrastruktur.

