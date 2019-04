EU beskyldes for protektionisme på ophugning: "Svært at tage seriøst"

En lobbyorganisation beskylder EU for at bruge sine regler for ophugning til at beskytte sine egne værfter mod konkurrence fra Sydasien.

Bag kritikken står Bimco, som har tæt på 2000 medlemmer i shippingbranchen. Ifølge Bimcos generalsekretær Angus Frew, så er EU's s liste over godkendte skrotværfter "svær at tage seriøst."

Han mener, at EU vægter sine værfters interesser over de normalt så indflydelsesrige rederier i det betændte spørgsmål om ophugning.

Listen ligner lidt protektionisme, og den er en klar ulempe for de europæiske skibsejere Angus Frew, CEO og generalsekretær, Bimco

"Listen ligner lidt protektionisme, og den er en klar ulempe for de europæiske skibsejere," udtaler han i en meddelelse.

Fra 1. januar 2019 må skibe under europæisk flag kun blive ophugget på værfter, som EU har godkendt. Indtil videre er der godkendt værfter i Europa samt i Tyrkiet og USA. To ansøgere fra Indien har fået foreløbigt nej, men kan blive optaget på et senere tidspunkt, hvis de forbedrer sig.

Flere af rederiernes interesseorganisationer har løbende kritiseret listen, fordi de mener, at der ikke er nok kapacitet til at ophugge europæiske skibe, medmindre de kontroversielle beaching-værfter i Sydasien bliver optaget.

Omvendt mener flere ngo'er og parlamentarikere, at shippingindustrien bør tage større ansvar for, hvordan deres skibe bliver ophugget efter, at de i årtier er blevet skrottet på strandene i Sydasien til fare for arbejderne og miljøet.

Rederier kan se frem til brev fra oliefonds vagthund

Inspektører fandt 34 mangler hos Maersks Alang-partner

Verdens største skrothandler er skuffet over EU's nej til Alang-værfter