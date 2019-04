USA og Kina nærmer sig en aftale i handelskrigen

USA og Kinas forhandlere har løst de fleste problematikker, der står i vejen for en afslutning på handelskrigen. Der forhandles dog stadig ifølge informerede kilder om, hvordan aftalerne skal indføres og håndhæves.

Det skriver Financial Times.

Kinas vicepremierminister, Liu He, indleder onsdag en ny potentielt klimatisk forhandlingsrunde med USA's handelsminister, Robert Lighthizer, og den amerikanske finansminister, Steven Mnuchin, i Washington.

90 pct. af aftalen er færdig, men de sidste 10 pct. er den sværeste del Myron Brilliant, vicedirektør i USA's handelskammer

Selv om parterne har været tæt på at nå en aftale, skilles de dog af to nøgleproblemer. På den ene side ønsker Kina, at USA's importafgifter på kinesiske varer ophæves, mens USA på den anden side kræver en sikkerhedsmekanisme og betingelser for den, der skal sikre, at Kina overholder aftalerne.

"Vi nærmer os det sidste stadie," siger Myron Brilliant, der er ledende vicedirektør for internationale anliggender i USA's handelskammer, ifølge Financial Times.

"90 pct. af aftalen er færdig, men de sidste 10 pct. er den sværeste del, det er den mest vanskelige del, og den vil kræve kompromisser fra begge parter," lyder det videre.

Hvis denne uges forhandlinger bærer frugt, kan det bane vej for et møde og en underskrivelse af aftalen mellem præsident Donald Trump og hans kinesiske modpart Xi Jinping.

Skulle forhandlingerne ikke nå i mål, kan USA og Kina vælge at udsætte forhandlingerne - muligvis frem til G20-mødet i Japan sidst i juni, mens det i værste fald kan udløse nye toldafgifter.

