Russisk fusk med GPS-signaler har ramt danske skibe

Omfattende russisk manipulation med GPS-signaler har ramt tre danske skibe nær russiske havne i Sortehavet og Østersøen.

Det fremgår af en større rapport lavet af den amerikanske tænketank C4ADS. Tænketanken har analyseret åbne navigationsdata for mere end tusind skibe, der har sejlet i russisk farvand.

Det skriver Berlingske søndag.

Ifølge kortlægningen er målrettet forfalskning af navigationssignaler langt mere udbredt end hidtil antaget.

Det gør staters forsætlige manipulation med navigationsdata til en stigende trussel mod skibsfarten. Det konkluderer forskerne bag rapporten.

Teknologien kan blive et våben i hænderne på for eksempel terrorister og pirater. I yderste konsekvens kan teknologien få skibsfartøjers autopilotsystemer til at ændre kurs.

"Stater og ikkestatslige aktører kan påføre militæret, de store økonomier og forbrugerne stor skade," konkluderer forskerne ifølge Berlingske.

Ifølge rapporten er Rusland blandt de førende lande inden for de avancerede mobile støjsendere, der både kan blokere for GPS-signaler og danne falske signaler, der giver fejlagtige læsninger på skibe.

Risiko for store ulykker

Danske Rederier har ikke kendskab til de pågældende tilfælde, men har i længere tid været opmærksom på faren for, at skibes navigationssystemer kan blive ramt af målrettede forstyrrelser.



"Grundlæggende anbefaler vi altid vores medlemmer at følge de internationale retningslinjer, der er for sejlads, om at man skal bruge flere systemer," siger Asbjørn Overgaard Christiansen.



Han henviser til, at handelsskibe både bruger GPS- og radarsystemer samt elektroniske søkort til at navigere til søs.



Det betyder dog ikke, at det er lige meget, hvis GPS-signalet er misvisende.



"Manipulation med GPS-signaler er en farlig handling, fordi man har systemer, der hænger sammen," siger Asbjørn Overgaard Christiansen om den "elektroniske krigsførsel" og tilføjer:

"Og hvis GPS-systemet fejler, sender det en forkert position tilbage til det internationale AIS-systemet,"



AIS-systemet bruges til at udveksle informationer mellem skibe. Hvis der sendes forkerte GPS-koordinater fra et skib, får det en forkert position på AIS-systemets kort. Andre skibe kan dermed ikke se, hvor det reelt befinder sig, og der er større fare for kollision.





Otte tiltag skal styrke cybersikkerheden i shipping

Mens handelsskibe er dækket ind med flere navigationssystemer, bruger mindre skibe - herunder lystbåde - ofte kun GPS-signaler til at navigere.



"Der vil man kunne risikere ret store ulykker," siger Asbjørn Overgaard Christiansen.

Over for Berlingske beskriver Asbjørn Overgaard Christiansen GPS-angrebene som "elektronisk krigsførelse" og tilføjer, at det er "derfor, vi hele tiden har anført, at man særligt i områder, hvor der er konflikt, skal være ekstra agtpågivende og ikke stole blindt på GPSen."

Også Søfartsstyrelsen anerkender, at der er en risiko på området.

Lidt flere end 1300 civile fartøjer er ifølge rapporten blevet udsat for GPS-manipulation i nærheden af russiske og syriske havne de seneste tre år. Rapporten angiver, at de fleste episoder med GPS-manipulation er sket nær Krim-halvøen og ved det nærliggende Kertjstræde.

Rusland annekterede i 2014 halvøen og har tidligere blokeret strædet og stoppet for indsejlingen til den ukrainske havneby Marjupol.

Også i Syrien har Rusland brugt samme teknologi nær en russisk luftbase for at beskytte den imod droneangreb.

