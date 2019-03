Skibsulykke har tændt et større skatteopgør i Norge

Krydstogtskibet Viking Skys motorstop og den efterfølgende redningsaktion af flere hundrede mennesker har vakt en større skattediskussion til live i Norge.

Sagen har fået flere norske partier til at kritisere, at milliardær og Viking Ocean Cruises-ejer, Torstein Hagen, betaler for lidt skat i landet. Det skriver mediet NRK.

Torstein Hagen er ifølge udgivelsen Kapital Norges næstrigeste mand med en samlet formue på 52 mia. norske kr. i 2018. Selv bor Torstein Hagen dog i Schweiz, og ifølge NRK viser skatteopgørelser, at han i 2017 betalte 59.784 norske kr. i skat i Norge. Netop det har vakt kritik hos politikere fra de norske partier Arbejderpartiet, Rødt og Sosialistisk Venstreparti (SV), skriver mediet.

"Redningsaktionen er et bevis på, at selv de rigeste mennesker er afhængige af det offentlige og vores fælles velfærd i Norge. Det norske folk bør være provokeret over folk, som sniger sig udenom skat. Almindelige mennesker bidrager langt mere til fællesskabet, end hvad Hagen gør," siger Kari Elisabeth Kaski, der er medlem af det norske Stortings finanskomité for partiet SV, ifølge NRK.

Torstein Hagen har ikke ønsket at kommentere over for det norske medie.

Skattediskussionen stopper dog ikke ved de tre politiske partier. For på det sociale medie Twitter har Norge Rederiforbunds adm. direktør, Harald Solberg, kommenteret kritikken. Og opslaget fra den norske rederiboss har afstedkommet flere forskellige kommentarer i de senere dage.

Nogle af svarene kan læses her.

Alle skip i havsnød får heldigvis hjelp til å redde liv, helse og miljø. Uavhengig av hvor eier bor. Dette er et etablert og godt prinsipp både nasjonalt og internasjonalt. Jeg regner med at verken Rødt, SV eller Ap inviterer til å endre på dette. https://t.co/DrTpHTB7Tb — Harald Solberg (@hsolb) 25. marts 2019

Igjen, ingen partier har uttalt at Norge ikke skal hjelpe sjøfolk og skip i nød utenfor norskekysten eller andre steder, men påpekt at det er på tide dere (også i Rederiforbundet internt) tar en runde på om dere skal være med å betale for gildet, ikke bare spise kake. — Jane Hind (@hvor_vanskelig) 26. marts 2019

Klart alle skip i havsnød skal få hjelp. Men en slik redningsaksjon er unektelig et godt eksempel på hva det er de som betaler skatt til Norge betaler for. Når eier av dette skipet har rigget seg til for å slippe det, er kontrasten påtagelig. — Amund Vik (@amund) 26. marts 2019

Du tar ikke poenget. Oppslaget dreier seg om at Hagen ikke bidrar til fellesskapet. Samtidig nyter han godt av at det samme fellesskapet bruker enorme ressurser på å redde hans skip i havsnød. Jeg tar for gitt at du ser hvorfor han er uetisk ved å vri seg slik unna. — Morten Christensen (@MortChr) 25. marts 2019

Det var lørdag eftermiddag, at krydstogtskibet Viking Sky med 1373 personer ombord, heraf 915 passagerer, fik motorstop i et stort uvejr og var tæt på at støde på grund, hvilket satte en stor redningsaktion i gang.

Ritzau skriver onsdag, at 36 personer siden har været til behandling på sygehuset. Skibet ligger nu i havn i den norske by Molde.

