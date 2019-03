Svenske redere sætter ind mod CO2-udslip

Et nyt forskningsprojekt i Sverige skal være med til at finde løsninger til at nedbringe skibsfartens forurening.

Det skriver branchemediet Sjöfartstidningen.

Målet udspringer direkte af IMO's plan om at skære shippingindustriens udledning af CO2 med 50 pct. i 2050.

Projektet er et samarbejde mellem den svensk rederiforening Svensk Sjöfart, universitetet Chalmers og IVL Svenska Miljøinstituttet.

Det løber over tre år og skal stille skarpt på, hvordan regulering og tekniske løsninger kan bidrage til at nå shippingindustriens klimamål.

"Spørgsmålet har høj prioritet, og den svenske shippingindustri gennemfører store satsninger for at mindske sin miljø- og klimpåvirkning," udtaler Suzanne Green, ansvarlig for forskning hos Svensk Sjöfart, til Sjöfartstidningen.

