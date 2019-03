Italien bakker op om Kinas store vision for Silkevejen

Som det første G7-land har Italien givet sin opbakning Kinas omdiskuterede planer at om at etablere et globalt handelsnetværk på Silkevejen. Det skriver The Guardian.

Den italienske premierminister, Giuseppe Conte, og Kinas præsident, Xi Jinping, har underskervet en ikke-bindende samarbejdsaftale, der kan føre til italiensk deltagelse i Kinas Silkevejen (Belt and Road Initiative, BRI, red.).

"Tiden er nu inde til et mere effektivt forhold mellem Italien og Kina," sagde Guiseppe Conte ifølge The Guardian.

Projektet, som er et af de vigtigste for præsident Xi Jinping, skal genskabe en moderne version af den gamle handelsrute silkevejen, der gjorde det nemt for kineserne at handle med resten af verden.

Kina har meldt ud, at det vil bruge, hvad der svarer til over 1000 milliarder dollars (op mod 6400 milliarder kroner) på projektet, som er en blanding af transportruter til lands og til vands.

Den vil blandt andet bestå af 51 togforbindelser, der forbinder 27 kinesiske og 28 europæiske byer. Den omfatter desuden mange steder i Mellemøsten og Afrika. I alt indgår over 70 lande i den kinesiske vision.

Projektet har mødt kritik fra USA og flere EU-lande, der mener, at Kina bruger projektet på at øge sin politiske og strategiske indflydelse.