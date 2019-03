Her er ugens bedste overskrifter på ShippingWatch

Sohmen-Pao familien trumfede Maersks bud på Hafnia

Maersk Tankers ønskede at overtage Hafnias flåde, men blev overhalet af BW Group og Sohmen-Pao-familien med et attraktivt bud på hele rederiet.

Igennem samtaler med en række centralt placerede kilder og kendere i den maritime industri kunne ShippingWatch rekonstruere hovedelementerne i historien om, hvordan et af verdens største produkttankrederier blev til inden for få måneder.

Og hvordan den asiatiske Sohmen-Pao familie kunne fremlægge en overtagelsesplan, der skubbede Maersk-familiens tilbud ud i mørket.

Efter bedre rater kan Torm indhente milliontab

Produkttankrederiet Torm havde det svært i 2018, mens starten på 2019 har set helt anderldes ud, sagde Jacob Meldgaard, CEO i Torm, til ShippingWatch.

Raterne for produkttank er buldret frem, og de ligger nu på deres højeste niveau i årevis, lyder det fra topchefen. Det betyder, at Torm forventer, at tabet fra 2018 på 33 mio. dollars kan blive indhentet i de første tre måneder af 2019

"Jeg tror, at vi var nogen af de første til at sige, at der skete et step change i slutningen af 2018, og at det nok ville bide sig fast i 2019. Det har vist sig at holde stik", sagde Meldgaard.

Rederier må forberede sig på hårdt brexit efter tre afstemninger

Den seneste uge har budt på hele tre afstemninger i det britiske Underhus.

Først skulle politikerne stemme om den aftale, som premierminister Theresa May havde forhandlet sig frem til med EU og dernæst skulle de stemme om at forlade EU uden en aftale. Og da ingen af de muligheder fik opbakning, skulle politikerne til sidste stemme om en udskydelse af brexit. Det blev torsdag vedtaget.

Ifølge Danske Rederier må industrien forberede sig på et hårdt brexit.

Equinor sikrer arbejdspladser på norsk sokkel

Det norske olieselskab Equinor har forlænget levetiden med adskillige år for installationer på norsk sokkel de sidste tre år, og mange flere vil følge efter. Det vil sikre tusindvis af arbejdspladser, oplyser Equinor.

Det er sket i en uge, hvor også det Internationale Energiagentur har slået fast, at de forventer, at olieefterspørgslen vil fortsætte med at stige i de næste fem år. Desuden steg olieprisen på baggrund af meldinger fra Saudi-Arabien.

CMA CGM vil teste biobrændsel med Ikea

