Theresa Mays brexitaftale stemmes ned af stort flertal

Et stort flertal i det britiske parlament har tirsdag stemt nej til premierminister Theresa Mays skilsmisseaftale med EU.

Mays aftale bliver i det britiske Underhus afvist med stemmerne 391 imod og 242 for. Hun taber dermed med 149 stemmer.

Afvisningen betyder, at der fortsat er stor usikkerhed om, hvad der skal ske frem mod den 29. marts, hvor Storbritannien efter planen forlader EU.

Afstemningen var på forhånd blevet kaldt helt afgørende af både premierministeren og af EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker.

Det er anden gang, at Mays aftale stemmes ned. Første gang var 15. januar. Her blev aftalen afvist med et flertal på hele 230 stemmer, hvilket var et historisk stort nederlag for en britisk regering.

EU-præsident Donald Tusks talsmand siger, at tirsdagens resultat "betragteligt øger" risikoen for et brexit uden aftale.

"Vi er kede af udfaldet af aftenens afstemningen. Fra EU's side har vi gjort alt, hvad vi kunne for at nå frem til en aftale. Det er svært at se, hvad vi ellers kan gøre," lyder det fra talsmanden ifølge Reuters.

Mays politiske talsmand har efter tirsdagens nederlag da også sagt, at premierministeren ikke har aktuelle planer om yderligere forhandlinger med EU.

I stedet ser hun frem mod onsdag aften, hvor Underhuset allerede holder en ny afstemning.

Her skal der tages stilling til, hvorvidt parlamentarikerne kan acceptere et brexit uden aftale. Afstemningen finder sted klokken 20.00 dansk tid, oplyser Underhusets formand, John Bercow, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Hvis parlamentarikerne siger nej til at forlade EU uden en aftale, skal der igen stemmes torsdag. Her handler det om en mulig udskydelse af briternes farvel til EU.

Det var på forhånd ventet, at det ville blive svært for May at samle de nødvendige stemmer til tirsdagens afstemning. Hun havde mandag ellers sikret sig en række nye løfter fra EU.

May advarede tidligere tirsdag om, at et nej til aftalen kan betyde, at brexit slet ikke bliver til noget. Den samme advarsel lød fra EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, mandag aften.