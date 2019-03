Her er ugens vigtigste overskrifter på ShippingWatch

Ugen startede ud med, at Niels Smedegaard mandag annoncerede sin afsked fra DFDS, hvor han har været topchef igennem de seneste 12 år. Han forlader rederiet kort efter, at Storbritannien træder ud af EU. Og selvom situation omkring brexit fortsat er uafklaret, er timingen den helt rette, lød det fra Smedegaard i et interview med ShippingWatch.

"Jeg synes, det er et rigtig godt tidspunkt for selskabet. Og det er jo ikke mig, der er en afgørende forskel på dagen ved brexit. Der kører alle de planer, som er lavet med medarbejderne. Så derfor er det her så godt et tidspunkt som muligt, når det skal være," siger Niels Smedegaard til ShippingWatch.

Senere på ugen meddelte DFDS, at endnu en direktør forlader rederiet. Det er Henrik Holck, Vice President for People & Shipis, som også stopper i DFDS. Han har ligesom Smedegaard været en del af virksomheden siden 2007.

Søren Skou startede året ud med at skuffe sine investorer i Maersk, da han forudsagde, at 2019 ville blive endnu et hårdt år for containerfragten. Derfor var vækstprognoserne væsentligt mere forsigtige, end tilfældet hos bl.a. konkurrenten tyske Hapag-Lloyd.

ShippingWatch har mødt både Søren Skou og Rolf Habben Jansen, hhv. CEO i Maersk og Hapag-Lloyd, til en snak om synet på fremtiden ved TPM-konferencen i Los Angeles. Herunder både rater, olieprisen og ikke mindst hvorvidt kunderne har accepteret ekstraregningen for det lavsvovlsholdige brændstof.

Norden-CEO er klar til flere frasalg i tørlastflåden

Det kan sagtens blive til flere frasalg af tørlastskibe for det danske rederi Norden, lyder det fra Jan Rindbo, topchef i Norden.

Sidste år solgte det danske rederi i alt tre tørlastskibe fra, så den ejede flåde aktuelt består af 21 skibe. Og mens Jan Rindbo godt kan forestille sig flere opkøb af skibe i tanksektoren, så er tilgangen anderledes i tørlast, hvor starten på året har været mere svær end sædvanlig for rederierne.

"Vi er nok mere sælger end køber af tørlastskibe på den korte bane, men det er vigtigt at understrege, at det er afhængigt af, hvor priserne går hen," siger Jan Rindbo i et interview med ShippingWatch.

Hempel betaler trecifret millionbøde i bestikkelsessag

Malingsproducenten Hempel betaler en bøde på 220 mio. kr. i forbindelse med en bestikkelsessag i Tyskland. Der er tale om den største bøde i bagmandspolitiets historie.

"Vi har ryddet op, og vi er videre," siger CEO Henrik Andersen.

Nu er regningen betalt, og Hempel har lært af sine fejl, fastslår topchef Henrik Andersen over for ShippingWatch. Så meget endda, at Hempels CEO i dag garanterer, at noget lignende aldrig vil kunne gentage sig i Hempel.

"Kan jeg garantere, at sådan noget ikke kommer til at ske igen? Ja, det kan jeg," siger han til ShippingWatch

Henrik Andersen flyttede til Shanghai i et halvt år for at løse sagen.

Flexports åbner nyt kontor i Danmark

Flexport, den fremadstormende, amerikanske speditør, som med høj vækst og digital snilde vil bide skeer med både DSV og Kuenhe+Nagel, har valgt at åbne nye kontorer i Danmark og i Storbritannien.

Flexport forventer at åbne i Danmark i anden halvdel af 2019, og det danske kontor skal have 10-15 medarbejdere allerede ved åbningen.

Til at lede kontoret har Flexport udpeget Nicolai Frederik Freltoft, som har en fortid i blandt andet Scan Global Logistics og MSC.

