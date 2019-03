Her er ugens vigtigste overskrifter på ShippingWatch

Inspektører fandt 34 mangler hos Maersk-partner, dansker skal løfte søfragten hos Panalpina, J. Lauritzen er et par tusinde dollars om dagen fra at få overskud i tørlast. Og så meldte flere danske pensionskasser over for ShippingWatch sig klar til flere investeringer i shipping.