Shippingkonsortium undersøger methanol som skibsbrændstof

Hollandske rederier, værfter, producenter og havne er gået sammen om at undersøge, om methanol kan være et bæredygtigt alternativ til brændstof i den maritime sektor.

Det nye konsortium tæller rederierne Boskalis, The Royal Netherlands Navy, Van Oord og Wagenborg Shipping, værfterne Damen Shipyards og Royal IHC, motorproducenterne Pon Power og Wärtsila, en række methanol-leverandører og de to største havne i Holland, Rotterdam og Amsterdam.

Det fremgår af en pressemeddelelse om samarbejdet, der er blevet døbt The Green Maritime project.

Rederierne har fået øjnene op for biobrændstof

Projektet er også støttet af det hollandske økonomiministerium, ligesom research-institutter som TNO, TU Delft, NLDA og Marin Invest skal bidrage ved blandt andet at undersøge forskellige skibs- og motorkonfigurationer, der vil egne sig til det mere miljørigtige brændstof.

"Sammen vil partnerne i konsortiet – som inkluderer alle stakeholders i transport-fødekæden – bringe stor erfaring og viden, som vil hjælpe projektet med at få succes," udtaler Maritime & Offshore Business Director i TNO, Pieter Boersma, i meddelelsen.

"Inklusionen af skibsejere, værfter, OEMs, havne og methanol-leverandører demonstrerer den store interesse for at integrere erfaringer og viden fra hele værdikæden i The Green Martime Project," udtaler han.

Projektet skal være færdiggjort inden for to år, og som en del af projektet vil partnerne ifølge Pieter Boersma kigge nærmere på "konkrete muligheder for at bruge methanol som maritimt brændstof på enten nybygninger eller konverteringer af den eksisterende flåde."

Også i Asien testes det miljørigtige methanol aktuelt som skibsbrændstof, og rederier som Stena bruger allerede methanol på deres skibe.

Norden satser på vegetabilsk olie i miljøkampen

Norden satser på vegetabilsk olie i miljøkampen