Mærsk går ind i skæbneår for containerforretningen

Efter en årrække med konsolideringer er der nu kun syv globale containerrederier tilbage, og det ventes at medføre stigende indtjening for de tilbageværende aktører de kommende år.

Det skriver Finans.

"Vi tror på, at rederierne kommer til at tjene flere penge i år, og at fragtraterne går op, fordi de har konsolideret sig, og overkapaciteten fra tidligere år er reduceret," lyder vurderingen fra analytiker Philip Damas fra Drewry til Finans.

Mange års overkapacitet er nu blevet bekæmpet gennem konsolidering, og i netop 2019 ventes de sidste sammenlægninger at falde endeligt på plads, samtidig med at skibsværfternes ordrebøger for containerskibe er meget lave.

Af konkurrenceretlige hensyn ses det nuværende antal globale aktører dog ikke at falde, og derfor skal yderligere brancheforbedringer kommer via øget disciplin.

"Man kan håbe, at nogle af rederierne holder op med den evindelige forfølgelse af, at man skal have flere volumener, fordi det per definition er godt. Det tror jeg, at vi begynder at se," siger Lars Jensen, administrerende direktør i Seaintelligence Consulting.

Han peger på, at Mærsk sidste år reducerede sin kapacitet, mens den tyske konkurrent Hapag-Lloyd har meldt ud, at selskabet vil fokusere på lønsomhed.

A.P.Møller-Mærsk præsenterer torsdag i denne uge regnskab for fjerde kvartal af 2018.