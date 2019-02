Her er ugens bedste på ShippingWatch

DSV vil betale mere for opkøbsmålet Panalpina

Efter spørgsmålet i to uger har svævet omkring DSV, kom det fredag frem, at den danske transportkoncern har hævet sit bud på opkøbsmålet Panalpina til ca. 28 mia. kr. fra ca. 26,5 mia. kr.

Den nye pris blev offentliggjort umiddelbart efter meldinger fra Panalpina om, at de drøfter sine "strategiske muligheder" ved en potentiel sammenlægning med et logistikselskab i Kuwait.

Tidligere på ugen blev Panalpina-bestyrelsens top kritiseret af en af sine storaktionærer for at have en dobbeltrolle, idet både formanden og næstformanden også er repræsenteret i bestyrelsen hos Panalpinas hovedejer, Ernst Göhner fonden. Bliver de to sat uden for indflydelse, er den tidligere danske Maersk-skibsreder Knud Stubkjær det medlem af bestyrelsen, der har mest ancinnietet.

Tidligere Maersk-reder har central rolle i opgør om Panalpina

DSV hæver bud på Panalpina

Panalpina bekræfter indledende forhandlinger med kuwaitisk selskab

Er Panalpinas interesse for Agility ren forhandlingstaktik?

Panalpina-direktør: Vi er klar til selv at købe op

Her er listen over Panalpinas aktionærer, som afgør DSV's købstilbud

Storaktionær angriber Panalpinas bestyrelse i åbent brev

Navigare Capital gør klar til ny shippingfond

Navigare Capital Partners, der har bl.a. Robert Mærsk Uggla i ejerkredsen, har taget de første skridt mod at åbne en ny shippingfond i år, fortæller managing Partner Henrik Ramskov til ShippingWatch. Fonden får navnet "Maritime Investment Fund II K/S" og blev oprettet 11. februar, fremgår det af cvr-regristret.

Navigare Capital vil snart åbne ny shippingfond

Carsten Ostenfeldt siger farvel til Dania

Carsten Ostenfeldt er trådt tilbage som øverste chef for Dania Ship Management, og nu er afløseren fundet fra 1. marts. Det er Mikkjal Poulsen, der kommer fra en stilling som direktør for det lettiske ship management selskab LSC i Riga.

Carsten Ostenfeldt forlader Dania Ship Management

MAN tager hul på svært 2019

MAN siger god for ambitionen om CO2-neutrale skibe i 2030

Efter tre drøje år har MAN taget hul på svært 2019

Læs også...

Om Western Bulks håndtering af tab i Chile, situationen for olieprisen, og hvem der stod bag salget af Hansa Heavy-skibe til Spliethoff.

Western Bulk-chef efter tab i Chile: "En uheldig situation"

Olieprisen begynder at trække op imod de 70 dollars igen

Oaktree stod bag salg af Hansa Heavy-skibe

Tørlastrederi sætter fundamentalt spørgsmålstegn ved 2019

CMA CGM får grønt lys fra EU til at overtage Ceva