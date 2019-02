EU godkender handelsaftale med Singapore

EU-Parlamentet har onsdag middag godkendt en ny frihandelsaftale med Singapore. Det står klart, efter at aftalen er blevet vedtaget med 425 stemmer for og 186 imod.

Hos det danske erhvervsliv er man glad for den nye aftale med Singapore, der er Danmarks 16. største eksportmarked.

Det fortæller Peter Thagesen, der er underdirektør i Dansk Industri. Han kalder det for en "ambitiøs aftale".

"Fremover vil danske virksomheder drage fordel af blandt andet nul told på stort set alle varer, udvidet adgang til Singapores servicemarked og mulighed for deltage i flere offentlige udbud."

"Det giver dansk erhvervsliv gode muligheder for at øge eksporten til Singapore, der er et land i vækst og med en voksende købekraft," siger han i en kommentar.

Handelsaftalen var egentlig klar allerede i efteråret 2014, men ratifikationsprocessen blev sat i stå.

Det skete på grund af tvivl om, hvorvidt bestemmelserne om investeringsbeskyttelse hører under EU's enekompetence eller delt kompetence.

I maj 2017 afgjorde EU-Domstolen, at aftalens bestemmelser om investeringsbeskyttelse hører under delt EU-kompetence, og dermed var vejen banet.

På den baggrund nåede EU og Singapore til enighed om at udskille bestemmelserne om investeringsbeskyttelse i en separat aftale. Også den aftale er blevet godkendt i parlamentet onsdag.

