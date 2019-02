Kaptajner får mindre papirarbejde i Europa

Kaptajner på skibe, som sejler i Europa, kan se frem til mindre og nemmere papirarbejde.

En ny EU-aftale sikrer nemlig en længe ventet harmonisering af rapporteringssystemerne i de europæsiske havne.

Shippingbranchen har i årevis arbejdet frem mod, at de papirer, som skal udfyldes, når skibe sejler mellem havne i Europa, bliver ensartet. Og det er nu lykkedes med en vedtagelsen af det såkaldte European Maritime Single Window.

Aftalen blev indgået mellem EU-lande og Europa-Parlamentet torsdag. Og den vækker glæde i Danske Rederier, som i årevis har været en varm fortaler for et fælles europæisk system.

"Vi er rigtig glade for udfaldet af torsdagens forhandlinger. I dag møder skibene et sandt kludetæppe af krav til data, formater og systemer, når de anløber havnene. Det her er et område, hvor harmonisering i den grad giver mening, og det har vi fået med aftalen," udtaler Jacob K. Clasen, direktør i Danske Rederier, i en meddelelse.

Aftalen skal nu til godkendelse i Rådet og gennemgå en juridisk vurdering, inden den er helt på plads.

