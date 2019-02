Kommissionen står fast på omdiskuteret CO2-krav

EU-Kommissionen står fast på, at oplysninger om skibes udledning af drivhusgasser skal være tilgængelige for offentligheden.

Dele af shippingindustrien havde ellers håbet, at en revision af det såkaldte MRV-system, som overvåger forureningen fra skibe, ville føre til, at de følsomme data vil blive holdt bag lukkede døre.

Men i denne uge har Kommissionen vedtaget et nyt forslag, som beholder kravet om, at data om enkelte skibes udledning og deres energieffektivitet skal offentliggøres. Kravet gælder alle skibe, som kalder en havn inden for EU.

Det sker bl.a. for at skabe incitament for shippingbranchen, som fortsat ikke har en køreklar klimaplan, til at blive mere grøn, til dels fordi afskibere kan belønne de mest miljøvenlige skibe.

På et enkelt punkt har Kommissionen dog lyttet til kritikerne.

På trods af de positive beslutninger om flagneutralitet og gennemsigtighed så er det ærgerligt, at Kommissionen har givet efter for presset for at fjerne indsamlingen af oplysninger om last i EU Faig Abbasov, shipping officer, Transport & Environment

Det vil fremover være frivilligt for skibe at indrapportere oplysninger om deres last. Og uden den data vil vurderingen af deres energieffektivitet være mindre komplet, mener ngo'en Transport & Environment.

"På trods af de positive beslutninger om flagneutralitet og gennemsigtighed så er det ærgerligt, at Kommissionen har givet efter for presset for at fjerne indsamlingen af oplysninger om last i EU. Uden oplysninger om lasten så vil markedet ikke være i stand til at differentiere et tomt skib fra et effektivt skib, og der vil derfor være mindre incitament til at forbedre skibes effektivitet, sænke udledninger og mindske transportomkostninger," udtaler shipping officer Faig Abbasov i en meddelelse.

Kommissionens forslag til revision af MRV-systemet skal nu behandles af Europa-Parlamentet på den anden side af det kommende parlamentsvalg.

