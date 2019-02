Ugens vigtigste på ShippingWatch

"Det er et paradigmeskift"

Rederierne er i den grad begyndt at satse mere på logistik, hvor nogle af deres største kunder allerede befinder sig. "Det er lidt et opbrud," siger DSVs CEO Jens Bjørn Andersen i et interview med ShippingWatch i forlængelse af selskabets årsregnskab. Her fortalte topchefen også om DSV's bestræbelser på at købe konkurrenten Panalpina.

DSV-topchef om rederiernes indtog i logistik: "Det er et paradigmeskift"

"Det er ikke sådan, at fordi vi kigger på Panalpina, så går alt andet i stå"

DSV forventer ny fremgang i 2019

Hvis Panalpina glipper for DSV skrumper feltet markant ind

Maersks Alang-partner skal forbedre sig

Maersk har fået ophugget foreløbigt fire skibe på Shree Ram-anlægget.

Shree Ram-værftet, hvor Maersk har fået ophugget flest skibe i Alang, lever ikke op til EU's standarder. Værftet skal stadig forbedre sig, hvis det vil optages på EU's skrotliste, oplyste Kommissionen til ShippingWatch i denne uge. Maersk holder fast i sit engagement

Her skal Maersks partner i Alang forbedre sig

EU dumper Maersks foretrukne værft i Alang

DFDS løfter forventninger til 2019

Niels Smedegaard, topchef for DFDS.

Opkøbet af UN RoRo er en af store årsager til, at den danske rederi- og logistikkoncern DFDS hæver forventninger til indeværende år, selvom brexit og væksten i den globale økonomi står som to store skygger for året. Men hos DFDS skal netop fem områder sikre, at koncernen kan levere fremgang, uanset hvad der kommer til at ske, fortalte CEO Niels Smedegaard til ShippingWatch.

Fem områder skal sikre vækst hos DFDS uanset hvad

Tyrkisk opkøb får DFDS til at løfte forventninger til 2019

DFDS bygger nyt hovedsæde i Københavns Havn

Maersk Drilling lægger de første tal frem

Maersk Drilling udpeger de største trusler før børsdebut

Maersk fik 22 milliarder kroner ud af Drilling sidste år

Maersk Drilling varsler lavere driftsoverskud i 2019

Læs også...

Om Maersk Container Industry, J. Lauritzens forberedelser mod nye svovlregler i 2020, OOCL forventning om desperat overlevelseskamp blandt rederier.

Det krævede en amerikansk officer at rydde op i Maersk Container Industry

Én fabrik i Kina forklarer, hvorfor MCI skulle beskæres akut

Tørlast kan blive kastet ud i ny recession

OOCL forventer desperat overlevelseskamp blandt rederier