Batterifærger sænker rederis CO2-aftryk

Færgerederiet Forsea, der tidligere var kendt som HH Ferries, har reduceret sin udledning af CO2 med knap en tredjedel mod slutningen af 2018.

Det oplyser rederiet i en meddelelse.

Den oplyste reduktion sker efter, at Forsea i november måned tog imod to batteridrevne passagerfærger, der nu indgår i overfarten mellem Helsingør og Helsingborg. Der er tale om de to skibe Tycho Brahe og Aurora, der før installationen af batterierne sejlede på diesel.

"Vi har reduceret Forseas samlede energiforbrug i kvartalet, og målt på hele kvartalet er vores CO2-udledning reduceret med 29 pct. i forhold til fjerde kvartal 2017, hvilket er meget tilfredsstillende," siger adm. direktør Johan Röstin i meddelelsen, hvor rederiet også oplyser sine trafiktal for perioden.

Her steg antallet af overførte lastbiler med omkring 2 pct., mens at antallet af personbiler faldt med 5.000 til 260.000. På passagersiden steg det samlede antal til knap 1,5 mio. personer i perioden.

